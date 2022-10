Auf dem Areal des SOS Kinderdorf in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) hat es am Samstagnachmittag an zwei Stellen gebrannt.

Personen waren dadurch nicht gefährdet, die Einsatzkräfte konnten jedoch ein Übergreifen auf ein Waldstück verhindern. Es dürfte sich um Brandstiftung handeln, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Hinterbrühl am Abend in einer Aussendung. Die Polizei ermittelt. Zunächst brannte es im Eingangsbereich des ehemaligen Mütterhauses, woraufhin die diensthabenden Erzieher die Feuerwehr verständigten. Die Mitarbeiter bekämpften die Flammen auch gleich mit einem Handfeuerlöscher. Dann stand auch ein etwa zehn mal acht Meter großer Grünschnittablageplatz in Vollbrand. Waldbrand nur durch Glück verhindert "Es war ein Glück, dass wegen dem Erstbrandereignisses im Mütterhaus die Feuerwehr bereits alarmiert war, weil starke Windböen trieben die drei Meter hohen Flammen des Flurbrandes Richtung Wald", erklärte Kommandant Franz Sittner. Auf dem großen Areal befinden sich zahlreiche Einfamilienhäuser. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.