Vier Verletzte bei Pkw-Karambolage auf A1

Eine Pkw-Karambolage hat am Sonntag auf der Westautobahn (A1) bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) vier Verletzte gefordert.

Personen im Alter von 53 bis 72 Jahren erlitten nach Polizeiangaben vom Montag Blessuren, ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz. Laut der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr war auch eine Sperre der A1 die Folge des Verkehrsunfalls auf regennasser Fahrbahn.

Zunächst hatte sich gegen 15.30 Uhr aufgrund von Aquaplaning der Wagen einer 69-jährigen Wienerin überschlagen. Das Kfz landete auf dem Dach liegend auf dem Pannenstreifen. Dort hielt eine nachkommende 31-Jährige ihr Auto an und fungierte als Ersthelferin. In der Folge geriet ein 53-Jähriger mit seinem Pkw ins Schleudern und krachte gegen die beiden Fahrzeuge auf dem Pannenstreifen.

Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien-Meidling geflogen. Ihr 72 Jahre alter Ehemann erlitt ebenfalls schwere Blessuren, verletzt wurden zudem der 53-jährige Pkw-Lenker und dessen 68 Jahre alter Beifahrer. Die drei Männer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.