× 63-Jähriger wird bei Stiegenaufgang von Auto erfasst

In Tulln ist am Wochenende ein 63-Jähriger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Polizeiangaben vom Montag zufolge war der 84-jährige Autolenker mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache ungebremst auf den Stiegenaufgang eines Gebäudes zugefahren. Der Fußgänger kam zur selben Zeit aus dem Objekt, wurde frontal erwischt und weggeschleudert. Der Einheimische wurde in das Landesklinikum Tulln gebracht.

Der Pkw prallte am Samstagnachmittag letztlich frontal gegen eine Hausmauer. Der Lenker und dessen am Beifahrersitz befindliche 79-jährige Schwester erlitten leichte Blessuren. Das Duo wurde ebenfalls ins Tullner Spital transportiert.

© Freiwillige Feuerwehr Tulln-Stadt ×

© Freiwillige Feuerwehr Tulln-Stadt ×

Hund verendet nach Verkehrsunfall im Bezirk Lilienfeld

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in Türnitz (Bezirk Lilienfeld). Dort überschlug sich am Sonntag ein Auto mehrmals. Die beiden Insassen wurden laut Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos verletzt, ein im Kfz mitgeführter Hund verendete an Ort und Stelle.