35-Jähriger am Heimweg von Fest von Zug erfasst – tot

Der laut Zeigen stark Betrunkene nahm den kürzesten Weg in Richtung Greifenburg und begab sich dazu auf die Bahngleise. Dort wurde er von einem Zug erfasst.

Kärnten. Sonntagabend um etwa 21.35 Uhr ereignete sich in Steinfeld (Bezirk Spittal/Drau) ein tödlicher Unfall. Ein 35-jähriger Mann – laut Zeugenaussagen stark betrunken – machte sich von einem Fest auf dem Nachhauseweg als das Unglück geschah. Er wählte den kürzesten Weg in Richtung Greifenburg und begab sich dazu im Bereich Steinfeld auf die Bahngleise, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

In diesem Moment passierte der Railjet 631 von Villach in Richtung Lienz die Stelle. Der 56-jährige Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein und sah, dass der 35-jährige noch versuchte auszuweichen. Der Railjet streifte den 35-Jährigen mit einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 100 km/h und schleuderte ihn in Richtung der abfallenden, südlichen Bahnböschung. Die Zuggarnitur kam einige hundert Meter weiter in Richtung Lienz zum Stillstand.

Verunfallte Person tot aufgefunden

Nach Eintreffen am Unfallort wurde der Lokführer kurz befragt und zwei Polizeistreifen, 15 Mann der FF Greifenburg und Angehörigen vom Roten Kreuz und der Besatzung vom Rettungshubschrauber RK 1 führten eine Suchaktion entlang der Gleisanlagen durch. Die verunfallte Person konnte um 22:40 Uhr, von Kameraden der FF Greifenburg in der südlichen Bahnböschung liegend nur noch tot aufgefunden werden. Eine m 05.08.2024 um 08:15 Uhr durchgeführte Leichenbeschau ergab als Todesursache ein Polytrauma.