Massenschlägerei nach Schüssen in Wien

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen als auch alle anderen Beteiligten vorläufig fest.

Wien. Am Sonntag, um etwa 5 Uhr in der Früh, kam es in der Ruckergasse (12. Bezirk) zu einer brutalen Auseinandersetzung. Zunächst soll ein 39-jähriger österreichischer Staatsbürger mit einer Pistole auf zwei Autos geschossen haben. Polizisten der Polizeiinspektion Hohenbergstraße hörten den lauten Knall und eilten zum Vorfallsort. Dort trafen sie auf insgesamt sieben Personen, die in eine Schlägerei verwickelt waren. Mit Hilfe zusätzlicher Polizeikräfte nahmen die Beamten sowohl den mutmaßlichen Schützen als auch alle anderen Beteiligten vorläufig fest.

Die Pistole stellten sie sicher. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 56 Jahren. Vier sind österreichische Staatsbürger, die anderen drei sind türkische Staatsangehörige.

Durch das Projektil wurde eine Hausmauer leicht beschädigt.

Das Motiv ist bislang unklar. Die Beteiligten verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.