Vösendorf startet jetzt mit Brutalo-Wahlkampf

Die SPÖ stellte die Seite rechnungsfaelscher.at online. Bürger sollen Wahrnehmungen um Rechnungen des Bürgermeisters Hannes Koza dort melden.

Die Neuwahl zum Gemeinderat ist am 5. Mai angesetzt, nachdem alle VP-Gemeinderäte und Ersatzmitglieder zurücktraten. Gegen Bgm. Hannes Koza (ÖVP) wird ermittelt. Er hat möglicherweise eine private Rechnung manipuliert und der Gemeinde untergeschoben. Er ist nicht bereit, deshalb zurückzutreten und hat deshalb die Grundlagen zur Neuwahl des Gemeinderates erwirkt.

Flugblätter an jeden Haushalt

Die SPÖ verschickte nun Flugblätter an jeden Haushalt, die die Vorgänge hinterleuchten. SPÖ-Manager Wolfgang Zwander: "Nachdem klar wurde, dass Koza Neuwahlen erzwingt, um so von seinen Verfehlungen abzulenken, haben wir uns als SPÖ auf Gemeinde- und Landesebene dazu entschlossen, die Bevölkerung so umfassend und schnell wie möglich zu informieren.“

In einem ersten Schritt erreichen nun die Flugblätter jeden Vösendorfer Haushalt. Zwander weiter: "Darin ist einerseits umfassend nachzulesen, was genau passiert ist und welche Anschuldigungen Koza zu verdunkeln versucht. Andererseits können sich die VösendorferInnen mithilfe der Flugblätter selbst davon überzeugen, welche Veränderungen durch den Bürgermeister vorgenommen wurden, um die Rechnung für private Anwaltskosten über die Gemeinde abrechnen zu können."

rechnungsfälscher.at



Zusätzlich wurde Online die Seite www.rechnungsfaelscher.at eingerichtet. SP-Landesmanager Wolfgang Zwander: „Zahlreiche Hinweise lassen uns vermuten, dass die Fälschung kein Einzelfall war. Wir werden allen Hinweisen auf der Seite nachgehen.“ Auch Neos haben bereits angekündigt, wieder ihre Plakate mit Slogans wie „Politik ohne Koza Nostra“ aufzustellen, nachdem Koza sie entfernen ließ.