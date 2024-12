›Weihnachtswunder‹ steigt in Wr. Neustadt

Wünsche abgeben, "Licht in´s Dunkel"-Soforthilfefonds unterstützen und viele Stunden mit Live-Auftritten der Austro-Pop-Stars genießen.

Morgen um 10 Uhr wird das Weihnachtwunder von Ö3 am Hauptplatz von Wiener Neustadt wahr.120 Stunden nonstop spielen Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf in der „Ö3-Wunschhütte“ gegen eine kleine oder auch größere Spende Wunschhits. Jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“.

Rainhard Fendrich startet Musik-Feuerwerk

© RJF Musik/Felix Plehn

Als Highlight tritt morgen um 19.30 Uhr Rainhard Fendrich auf. In den nächsten Tagen folgt ihm ein Feuerwerk österreichischer Musikgrößen wie Jacob Elias, Seiler & Speer, Melissa Naschenweng, Pizzera & Jaus, Edmund, Josh. oder Julian Le Play. Den Abschluss am Heiligen Abend macht Cesár Sampson mit einem Streichquartett des Radiosymphonieorchesters.