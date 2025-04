Weststrecke in den Osterfeien wieder gesperrt

Pendler müssen sich auf der Weststrecke auf neue Verzögerungen einstellen.

Nach dem Hochwasser im September des vorigen Jahres konnte die ÖBB die Weststrecke trotz weitreichender Überflutungen im Tullnerfeld in Rekordzeit mit 15. Dezember wieder voll befahrbar machen. Leider dauert dieses "Weihnachtswunder" nicht weiter an.

Bahnhöfe Maria Anzbach und Rekawinkel werden weiter modernisiert

Für die Errichtung des neuen Bahnhofs Maria Anzbach an der alten Weststrecke durch den Wienerwald ist bereits demnächst eine Streckensperre notwendig. Von 12. April 2025, 3.00 Uhr bis 22. April 2025, 3.00 Uhr ist die Strecke zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach aufgrund von Bauarbeiten komplett gesperrt. In den Osterferien finden unter anderem Arbeiten am neuen Bahnhof Maria Anzbach und im Bereich des Bahnhofs Rekawinkel statt.

Unterbrechungen ab 12. April mit einplanen

Züge der Linie REX51 fahren nicht zwischen Wien Westbahnhof und Tullnerbach-Pressbaum. Für Fahrgäste stehen die Züge der Linie S50 zur Verfügung. Zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach wird ein Schienenersatzverkehr für die Züge der Linien S50 und REX51 eingerichtet. Züge der Linie REX50 („Wienerwald-Sprinter“) fahren nicht. Zwischen Neulengbach und St. Pölten fahren die Züge der Linie REX 51 planmäßig.