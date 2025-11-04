Alles zu oe24VIP
  4. Niederösterreich
Bild (Stadt Wiener Neustadt/Weller): Stadthauptmann Anton Aichinger, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann und Stadtpolizeikommandant Manfred Fries. 
Schutzzone

Wr. Neustadt: Ausweitung der polizeilichen Schutzzone

04.11.25, 16:29
Alle drei Schutzzonen in Wiener Neustadt werden jetzt verlängert, denn die Maßnahmen wirken: es gab jetzt einen massiven Rückgang der Betretungsverbote. 

Die drei seit 2017 bestehenden polizeilichen Schutzzonen in der Stadt Wiener Neustadt wurden per 1. November verlängert. Darüber hinaus gibt es eine Erweiterung der Schutzzone am Bahnhof in Richtung des Zehnerviertels. Die Schutzzonen brachten in den betreffenden Gebieten bislang einen signifikanten Rückgang an Betretungsverboten um weit mehr als 50 Prozent. 

"Wir sind von Anrainerinnen und Anrainern des Zehnerviertels darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine Ausweitung der Schutzzone am Bahnhof in der Pleyergasse sinnvoll wäre. Dies vor allem auch deshalb, weil das Parkdeck in der Haidbrunngasse quasi einen Hintereingang zum Bahnhof darstellt. Deshalb haben wir die Anregung sehr gerne aufgenommen und ans Innenministerium weitergeleitet, das dies dankenswerterweise auch umgesetzt hat. Im Sinne der Sicherheit vor allem am Bahnhof, ist dieser Schritt eine ganz wesentliche Verbesserung, über die wir uns sehr freuen. Denn unsere Schutzzonen sind eine Erfolgsgeschichte zur Erhöhung der Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann (FPÖ). 

Zu den drei Schutzzonen

• Schutzzone Bahnhof: Bahnhofsvorplatz – Ferdinand Porsche-Ring – Bahngasse – Heimkehrerstraße – Kollonitschgasse – Platz der Gesundheit – Haidbrunngasse – Purgleitnergasse – Pöckgasse – Pleyergasse (NEU!)

• Schutzzone Stadtpark: Umrundung des kompletten Stadtparks – Bräunlichgasse – Kammanngasse – Maximiliangasse

• Schutzzone Esperantopark: Pöckgasse – Purgleitnergasse – Karolinengasse – Beethovengasse – Kollonitschgasse – Dr. Habermayer-Gasse

