Zahl der Einbürgerungen stieg in NÖ um 22 Prozent

In Niederösterreich hat die Zahl der Einbürgerungen stark zugenommen.

Laut Statistik Austria ist die Zahl der Einbürgerungen österreichweit in den ersten sechs Monaten um 18,3 Prozent auf 6.658 gesunken. In Niederösterreich ist die Zahl der verliehenen Staatsbürgerschaften im ersten Halbjahr 2023 hingegen deutlich angestiegen. Mit insgesamt 1.009 Einwanderungsbescheiden wurden um fast 22 Prozent mehr ausgestellt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Eingebürgerten hatten zuvor am häufigsten die Staatsangehörigkeit Syriens (155), der Türkei (107), des Kosovo (68), Bosnien und Herzigowinas (67), des Iran (49), Afghanistans (47), sowie Serbiens (47).