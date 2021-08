Zwei junge Männer (15, 18) nach Unfall schwer verletzt

Ein Opfer wurde mittels Notarzthubschrauber geborgen.

Der fatale Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag. Die beiden Jugendlichen (15, 18) krachten in eine Baustellenabsperrung auf der Donaustadtbrücke. DIe beiden Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Jugendlicher zog sich einen offenen Beinbruch zu, er musste mit per Notarzt ins Spital gebracht werden. Ncoh schwerer wurde das andere Opfer verletzt, er zog sich ein Polytrauma zu und musste mit einen per ÖAMTC-Notarzthubschrauber geborgen werden.