Nachdem die Männer mit dem Opfer davonfuhren, erstatteten Zeugen Anzeige. Der Vorfall ereignete sich in Niederösterreich.

Gegen ihren Willen haben zwei Männer eine 48-Jährige am helllichten Tag in Melk in ein Auto gezerrt. Der Pkw fuhr davon, couragierte Zeuginnen erstatten Anzeige. Entdeckt und festgenommen wurden die Beschuldigten - der 53-jährige Ex-Freund der Betroffenen und ein 33-Jähriger - in der Wohnung des Opfers. Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen.

Der Polizei gemeldet worden war der Vorfall am Samstag gegen 10.00 Uhr. Mehrere Streifen und Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe rückten daraufhin zur Adresse der 48-Jährigen in den Bezirk Scheibbs aus. An Ort und Stelle hörten die Beamten laute Schreie aus der Wohnung. Einer der beiden Männer öffnete die Tür, versperrte diese aber wieder, nachdem er die Polizisten gesehen hatte. Daraufhin verschaffen sich die Beamten selbst Zutritt und führten Festnahmen durch.

Über die beiden beschuldigten ungarischen Staatsbürger wurden Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt. Der 53-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, für seinen 33-jährigen Komplizen setzte es eine Anzeige.