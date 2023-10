× Zwei schwere Lkw-Unfälle forderten die Einsatzkräfte

Innerhalb weniger Stunden wurden die Einsatzkräfte in Niederösterreich zu zwei schweren Lkw-Unfällen gerufen.

In Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) wurden am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die Einsatzorganisationen alarmiert, nachdem beim Entladen von Kalk ein Lkw umstürzte. Das Gefährt kippte spektakulär auf das Dach eines Wirtschaftsgebäude. Der verletzte und im Fahrzeug eingeklemmte Lenker musste nach dem Freischneiden von der Feuerwehr durch die Frontscheibe befreit werden. Danach wurde der Lenker verletzt ins Krankenhaus transportiert. Anschließend wurde das Kranfahrzeug der Feuerwehr Amstetten für die Bergung herangezogen und die Feuerwehren entluden den Kalk aus dem Lkw.

© DOKU-Niederösterreich ×

Der Unfall hatte sich Feuerwehrangaben zufolge beim Entladen von Kalk ereignet.

Lkw-Überschlag bei Ober Grafendorf

Heute in der Früh wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus Ober Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land) wegen eines schweren Unfalls alarmiert. Ein vollbeladener Lkw kam zwischen Ober Grafendorf und St. Georgen am Steinfelde aus derzeit ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zu liegen. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

© DOKU-Niederösterreich ×

Der vollbeladener Lkw landete auf dem Dach.