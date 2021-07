× Norbert Hofer postet sein Lieblings-Huhn

Der ehemalige Parteichef genießt seine Zeit nach der Politik.

Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer (50) dürfte die Zeit nach der Politik sichtlich genießen. So lässt er seine Anhänger auf Social Media an seinen Urlauben teilhaben, postet ein Foto von einem Buch am Pool, oder einen Clip, der ihm beim Fliegen sieht. Nur wenige Tage nach seinem Rücktritt als Parteichef am 1. Juni, flog er auch schon nach Kroatien. Im Juli schließlich kündigte er seine nächste Reise an: "Urlaubsvorbereitungen" schrieb er zu dem Bild eines Reisekoffers und dem Buch "Flug nach Arras".

Hofer überrascht mit Huhn-Posting

Dieses Mal überraschte Norbert Hofer seine Follower mit tierischen Fotos. "Unsere Hühner versorgen uns täglich mit frischen Eiern", beschreibt er ein Foto mit seinem "Lieblingshuhn Kunigunde". Sichtlich entspannt sitzt er dabei im T-Shirt an einem Gartentisch vermutlich zuhause im Südburgenland und hält das Huhn in der Hand. Er gibt den Hashtag #landleben zum Posting und zeigt sich in der Instagram-Story dabei von seiner Tierlieben Seite. Der Ex-Parteichef scheint jedenfalls die Zeit abseits der Politik zu genießen.

