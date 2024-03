Obdachloser in Salzburg überfahren: tot

Ein 30-jähriger Obdachloser wurde Donnerstagnachmittag in Salzburg in einer Haus- und Grundstückseinfahrt überfahren und dabei tödlich verletzt.

Sbg. Zum Tod des gebürtigen Ungarn war am Abend bekannt, dass der 30-Jährige laut Polizeibericht wohl stark alkoholisiert im Stadtteil Schallmoos vor einer Haus- und Grundstückseinfahrt lag.

Eine in Salzburg wohnhafte 31-jährige Polin, die nach Hause kam und mit ihrem Pkw in die Einfahrt in der Vogelweiderstraße bog, übersah und überfuhr den offenbar am Boden liegenden Obdachlosen.

Geschockte Zeugen und Passanten hoben das Unfallfahrzeug mit vereinten Kräften und mittels Wagenheber an. Die alarmierte Rettung war dann auch schnell zur Stelle, doch der Ungar verstarb trotz alle Reanimationsversuche an der Unglückstelle.

Ein durchgeführter Alkomattest mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ.