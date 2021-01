12-Jährige kracht beim Rodeln gegen Pistengerät - schwer verletzt

Die Schülerin aus Linz war mit ihrer Familie im Skigebiet Sternstein unterwegs. Bei dem Unfall erlitt sie schwere Kopfverletzungen.

Eine 12-jähriges Mädchen ist am Sonntag in Oberösterreich beim Rodeln schwer verunglückt. Die rumänische Schülerin aus Linz war mit ihrer Familie im Skigebiet Sternstein, Gemeinden Bad Leonfelden/Vorderweißenbach unterwegs und prallte dort mit ihrer Rodel gegen ein Pistengerät.



Die Skipiste war laut Polizei von oben wegen notwendiger Präparierung abgesperrt, nicht aber von unten. An sich ist das Betreten der Skipisten ohne Skipass nicht gestattet. Trotzdem befanden sich zahlreiche Menschen auf dem Hang. Die 12-Jährige fuhr auf der Rodel den unteren Hang hinunter, stieß gegen den vorderen Pflug des dort abgestellten Pistengerätes und blieb bewusstlos liegen. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Linzer UKH eingeliefert.