12-Jähriger wollte mit Pistole Auto rauben

Zwei Nachwuchs-Kriminelle, von denen man sicher noch öfters hören bzw. lesen wird, gingen jetzt im Salzkammergut ins Netz. Vor allem der 12-Jährige - der mit gezückter Scheckschusspistole ein Auto rauben wollte - scheint besonders viel Aufmerksamkeit erzwingen zu wollen.

OÖ. Wie die Polizei Gmunden nach umfangreichen Ermittlungen bekannt gaben, konnten ein 12-jähriger Kroate und ein einheimischer Freund (15), beide aus dem Bezirk Gmunden, als Verdächtige ausgeforscht werden. Die beiden waren am Bahnhof in Gmunden herumgelungert und hatten dort mit den Schreckschusspistolen hantiert.

Anschließend setzte der 12-jährige seine Nachwuchstour in Sachen Angst und Schrecken alleine auf der Bahnhofstraße in Gmunden fort und versuchte mit verhülltem Gesicht - sprich: der ganz in dunkel gekleidete Bursche zog sich cowboymäßig ein schwarzes Bandana bis über die Nase - an einer Tankstelle eine 49-Jährige mit gezogener Pistole zum Aussteigen aus ihrem Pkw zu nötigen. Und das Auto zu rauben.

Da er dabei nicht erfolgreich war schlich sich der Teenie-Gangster weiter zur nächsten Tankstelle. Am Weg dorthin zielte er erneut auf eine weibliche Passanten. Als er am Ziel angekommen war, zielte der Bub auf jeden, der seinen Weg kreuzte, und drückte auch mehrmals ab, um den Knall seiner Platzmunition "ausprobieren zu können", wie er später zugab.

Beide Burschen zeigten sich bei den Einvernahmen geständig. Eltern und Jugendamt sind informiert.