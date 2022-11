13-Jährige raubten Taxler das Auto

Zwei amtsbekannte (!) Burschen und ein Mädchen – alle drei erst 13 – zogen eine echte Horror-Nummer ab.

OÖ. Was ist bloß mit den Kids in Linz und Umgebung los? Nach dem Halloween-Wirbel oder den zwei 13-Jährigen, die prügelnd und kopftretend auf Raubzug in der Innenstadt umgingen (ÖSTERREICH berichtete), liefern nun gleich drei Teenies eine fette Schlagzeile in Sachen Kinderkrimalität.

Wie die Polizei bestätigt, ließen sich zwei 13-Jährige aus Linz – der Haupttäter ist Einheimischer, sein Kumpel Rumäne – und eine gleichaltrige Freundin aus Traun in der Nacht auf Sonntag von einem Taxler nach Pettenbach bringen.

Raser. Ein Wunder, dass der 72-Jährige das Trio um ein Uhr in der Früh überhaupt mitnahm und mehr als 50 Kilometer in den Bezirk Kirchdorf fuhr, bedankten sich die jungen Fahrgäste dafür, indem sie den Chauffeur aus dem Taxi zogen und mit dem Pkw davonrasten.

Das Opfer alarmierte die Polizei und konnte hernach anhand eines vorgelegten Lichtbildes den Haupttäter einwandfrei identifizieren – er ist wegen mehrerer Delikte (Raub und schwere Körperverletzung) so wie die beiden anderen amtsbekannt. Das geraubte Taxi wurde Sonntagfrüh 69 Kilometer entfernt und stark beschädigt in Hohenzell gefunden und die drei „Yangster“, die sich mit einem anderen (nicht geraubten) Taxi nach Wels bringen ließen, gestoppt und festgenommen.

Weil sie sich alle drei dabei extrem aufführten, wurden die Strafunmündigen vorerst einmal auf die Psychiatrie des Neuromed Campus Linz gebracht.