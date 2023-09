200 Euro Heizkostenzuschuss für 150.000 Haushalte

Auch Häuslbauer profitieren von den neuen Zuschüssen der Regierung: Es gibt einen Fixzinskredit für 20 Jahre mit 2,95 Prozent, die Kreditlaufzeit beträgt 35 Jahre.

OÖ. Die Teuerung macht vielen Menschen in OÖ zu schaffen. Wer gerade mitten in der Planung des Eigenheimes steckt, oder sogar schon mit dem Bau begonnen hat, wird von den gestiegenen Kreditzinsen und den hohen Baukosten oft überrascht. Damit der Traum vom Eigenheim kein Traum bleibt, hat sich das Land OÖ in der Regierungsklausur am Montag auf ein neues Kreditmodell für Hausbauer geeinigt: In Zusammenarbeit mit der Hypo OÖ wird ein Kredit mit einer Laufzeit von 35 Jahren angeboten, der Zinssatz ist 20 Jahre fix bei 2,95 Prozent. "Es ist heute fast unmöglich, dass junge Leute – selbst

in gut entlohnten Berufen – sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen können und einen entsprechenden Kredit bekommen. Österreichs Banken unterliegen im Vergleich zu anderen Ländern deutlich strengeren Regeln. Das muss sich schnell ändern, denn unsere jungen Leute brauchen Perspektiven und ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können", sagen Thomas Stelzer und Manfred Haimbuchner.



Doch nicht nur Häuslbauer stehen vor finanziellen Herausforderungen. Damit jenen geholfen werden kann, die die Hilfe am dringendsten benötigen, gibt es auch für die kommende Periode wieder 200 Euro Heizkostenzuschuss. Mit einem neuen „Oö. Energiekostenzuschuss“ sollen Haushalte mit niedrigen Einkommen möglichst unbürokratisch 200 Euro Unterstützung erhalten. Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer wurde beauftragt, die Details für den neuen „Oö. Energiekostenzuschuss“ auszuarbeiten.