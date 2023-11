259 Züge fahren täglich in Wels ein

Das größte Bahnangebot in Oberösterreich hat die Stadt Wels, wie eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich zeigt.

Wels. In OÖ sind alle regionalen Zentren mit dem Zug erreichbar - das ergab eie Studie der Verkehrsclub Österreich. In 14 der 18 regionalen Zentren ist das Bahnangebot heute größer als im Jahr 2019. Die beste Anbindung an die Öffis bietet in Oberösterreich Wels. 259 mal halten Züge an Werktagen in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs. In Oberösterreich gibt es 18 regionale Zentren, die zusätzlich zu Linz für die Region als Wohn-, Arbeits- und / oder Ausbildungsort eine wichtige Bedeutung haben. Mehr als 100 Zughalte pro Tag weisen auch Gmunden (172) und Vöcklabruck (171) auf, es folgen Traun (86), Enns (83) sowie Kirchdorf/Krems und Braunau mit jeweils 80 Zughalten pro Werktag. 24 Zugverbindungen gibt es von/nach Rohrbach-Berg, 26 nach Freistadt und in Mattighofen halten 37 Züge täglich.

Seit 2019 haben sich die Zugangebote bereits in 14 regionalen Zentren verbessert. Gut aufgestellt sei Oberösterreich auch bei den Busangeboten, so der VCÖ. In allen regionalen Zentren fahren Linienbusse. Anstatt Abhängigkeit vom Auto brauche es in den Regionen mehr Freiheit in der Verkehrsmittelwahl, so VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.