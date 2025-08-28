Alles zu oe24VIP
Bierkisten geklaut
6,9 % weniger Bier

7 Euro Pfand für Bierkiste bremst Konsum

28.08.25, 11:11
Auch regnerischer Mai Grund für weniger Bierkonsum. 

. In OÖ wird weniger Bier getrunken. Die Brauereien stellten für Österreich im ersten Halbjahr 2025 um 6,9 Prozent weniger Bier als im Vergleichszeitraum des Vorjahres her. 

Die neue Pfandregelung ist einer der Gründe: „Wir sehen bei unseren Kunden im Haus, dass sieben Euro Pfand pro Kiste eine Hürde im Kopf darstellt“, so Peter Krammer, Geschäftsführer und Braumeister der Brauerei Hofstetten aus St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) gegenüber ORF.at. Eine Kiste Bier, die 23 Euro kostet, kostet mit Pfand mit 30 Euro. 

Auch der verregnete Mai , eine allgemeine Zurückhaltung der  Konsumenten sowie ein veränderter Zugang der Lebensweise der jüngeren Menschen seien Faktoren für das Minus, analysiert Berger. 

Die Brauerei Hofstetten verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 beim Verkauf den stärksten Rückgang im Handel. „Als kleine Brauerei, die eher Spezialbiere herstellt und höhere Preise hat, spüren wir die Aktionen sehr stark. Wir haben im Handel teilweise Rückgänge von 15 Prozent“, so Krammer.

