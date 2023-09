79-Jähriger crasht mit E-Auto in Gastgarten - drei Verletzte

Ein 79-Jähriger raste am Dienstagvormittag mit dem Auto in einen Gastgarten. Dabei wurden drei Frauen verletzt.

Der Senior ließ seine Frau aus dem E-Auto steigen und wartete anschließend im PKW auf dem Parkplatz vor dem Café. Plötzlich fuhr er mit hoher Beschleunigung vorwärts los und krachte in einen Gastgarten. Dort traf er einen etwa zweieinhalb Meter vor ihm stehenden Tisch, wie aus einer Polizeiaussendung hervorgeht.

Drei Frauen (35, 60 und 84) wurden durch den Aufprall gegen die Hausmauer beziehungsweise in den Hauseingang geschleudert. Die 60-Jährige wurde dabei schwer, die anderen Frauen unbestimmten Grades verletzt. Die Schwerverletzte wurde in einen Schockraum gebracht, die anderen in ein Krankenhaus.

Der 79-Jährige konnte sich bei einer anschließenden Befragung der Polizei nicht erklären, wie es zu dem Unfall hat kommen können. Er gab an, gerade etwas in seinen Kalender eingetragen zu haben, als das E-Auto plötzlich losraste.