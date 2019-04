Bankomatkarten-Dieb hob mehr als 10.000 Euro ab

Ein Dieb, der im Jänner und Februar in Diskonter-Filialen in Wels auf Beutezug gegangen war, hat mit drei dort gestohlenen Bankomat- und Kreditkarten über 10.000 Euro behoben. Der bisher unbekannte Täter stahl Geldbörsen von Frauen im Alter von 72, 79 und 50 Jahren, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Montag.

Der Taschendieb schlug zwischen 24. Jänner 2019 und 28. Februar 2019 in verschiedenen Diskonter-Filialen in Wels zu. Mit den in den Börsen verwahrten Karten samt Codes war es ihm ein Leichtes, bei diversen Bankomaten zu Geld zu kommen. Aufgrund der Überwachungskameras der Geräte konnte die Polizei die drei unabhängig voneinander begangenen Taten zusammenführen. Die Polizeiinspektion Wels Neustadt bittet unter der Telefonnummer 059133-4193 um Hinweise.