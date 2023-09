Herbst-Urfix lockt Jung und Alt nach Linz

Beim Herbst-Urfix wartet heuer ein komplett neues Fahrgeschäft auf die Besucher.

Linz. "O´zapft is" am Samstag wieder, wenn der Herbst-Urfix traditionell mit dem Bieranstich offiziell eröffnet wird. Die Wettervorhersage verspricht ein tolles Volksfest-Wetter, wenn am rechten Donauufer von 30. September bis 8. Oktober wieder der Urfahraner Herbstmarkt die Umgebung belebt. Neues und Bewährtes wartet auf die zahlreichen Gäste, die sicherlich auch dieses Mal das einzigartige Jahrmarktsflair erleben möchten. „Der Aufbau läuft seit Wochen auf Hochtouren. Dabei handelt es sich immer um ein logistisches Großprojekt, in dem es hunderte Beteiligte zu koordinieren gilt. Wir werden es auch dieses Jahr schaffen, sodass punktgenau zur Eröffnung alles bereitsteht“, sagt Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer. Erstmals findet heuer am Donnerstag der Tag der Inklusion statt. Die bekannte Moderatorin, Kabarettistin und Buchautorin Claudia Em stellt dazu im Mediencafe ihr neues Buch vor.

Insgesamt 280 Schausteller und Beschicker machen mit ihrer Arbeit das Volksfest zu einem besonderen Erlebnis. Auf dem Attraktionenplatz neben der Marktinfo macht der Musikexpress mit buntem Airbrush-Design und LED Multi-color-Technologie Station heuer erstmals Halt. Die Fahrgäste werden bei der Fahrt mit Fliehkräften von bis zu 4G beschleunigt und können dabei eine Licht- und Musikshow genießen.

„Bei dem breiten Mix aus Schaugeschäften, Kulinarik, Musik und Verkauf ist der Urfahranermarkt seit mehr als 200 Jahren ein Markt für Alle. Es freut mich sehr, dass die Balance zwischen Tradition und Neuheiten wunderbar gelingt, und sich Menschen aller Altersgruppen auf dem Festgelände wohlfühlen. Das Organisationsteam hat auch dieses Mal tolle Arbeit geleistet. Ein großer Anziehungspunkt wird diesmal sicherlich der Auftritt von Francine Jordi auf der Radio Oberösterreich Musikbühne am 1. Oktober sein. Besonders erwähnen möchte ich den Tag der Inklusion am Donnerstag, mit der Buchpräsentation von Claudia Em. Die Premiere mit der größten Studentenparty des Landes ist im Vorjahr perfekt geglückt, sodass auch in diesem Herbst die Studierenden den Semesterbeginn am Urfahranermarkt feiern,“ freut s Lang-Mayerhofer.