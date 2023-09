Vermehrte Bettleraufgriffe im Sommer

In den Sommermonaten steigt die Zahl der Bettler in Linz an.

Linz. Täglich kontrolliert der Linzer Ordnungsdienst die Straßen und Gassen der Landeshauptstadt, denn in den warme Monaten werden vermehrt illegale Bettler aufgegriffen. Mit dem Start des Urfix im Frühling steigt auch die Zahl der Bettler, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Im April wurden 24 Bettler aufgegriffen, im Mai waren es schon 68, im Juli sogar 76. Bis vergangene Woche wurden im September auch schon wieder 30 Bettler gezählt, die der Bettlermafia angehören. Die Kontrollen werden in Uniform und auch in zivil durchgeführt, um möglichst viele Bettler aufgreifen zu können.

"Aggressives Betteln – etwa durch Nachlaufen oder Bedrängen – sowie Betteln mit Kindern ist in ganz Linz verboten. Entlang der Landstraße gilt ein generelles Bettelverbot. Die warmen Temperaturen bringen fast immer einen Anstieg bei der Bettelei mit sich. Daher verstärkt der städtische Ordnungsdienst gerade in Sommerzeit die Kontrollen und aufgrund dieser gezielten Aktionen werden mehr illegale Bettler erwischt, was sich auch in der Statistik widerspiegelt", sagt Stadtrat Michael Raml (FPÖ).

Appell an Linzer: Kein Geld geben

Ein Appell an die Bevölkerung: "Auf keinen Fall sollen die Linzerden Bettlern Geld geben, da es sich um eine organisierte Bettlermafia aus Osteuropa handelt. Die Bettler dürfen ohnehin nichts davon behalten, denn sie müssen alles an ihre ‚Chefs‘ abgeben", appelliert der Sicherheitsstadtrat.