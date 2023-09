Sommersaison verlängert: AYA-Bad weiterhin geöffnet

Schwimmbad in Salzburg wird täglich noch von rund 350 Badegästen besucht.

Salzburg. Weil die Sonne sich noch bis mindestens Mittwoch von ihrer besten Seite zeigt und den Sommer in der Mozartstadt in den Herbst hinein verlängert, bleibt das AYA-Freibad in der Alpenstraße vorerst noch geöffnet. In den vergangenen zwei Wochen kamen durchschnittlich 350 Badegäste täglich, um entweder die Sonne zu genießen, oder ihr Längen zu schwimmen. Daher bleibt das Schwimmbad auch in den nächsten Tagen noch täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, um allen, denen das Wasser noch nicht zu kalt ist, auch nach der Arbeit och Schwimmvergnügen ermöglichen zu können. Je nach Wetterlage wird erneut über eine Verlängerung der Sommersaison entschieden.