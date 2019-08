Frontal-Crash in OÖ – 57-Jährige tot

Enns. Bei einem Frontalzusammenstoß bei Enns in Oberösterreich ist am späten Sonntagnachmittag eine 57-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Autofahrerin aus Linz-Land war auf der L571 unterwegs gewesen. Eine 28-jährige Frau aus Steyr, die in die entgegengesetzte Richtung fuhr, wollte ein vor ihr fahrendes Moped überholen und fuhr frontal in das Fahrzeug der 57-Jährigen.

Die 57-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Trotz Erstversorgung durch Rettung und Notarzt verstarb sie noch an der Unfallstelle. Die 28-Jährige und ihr mitfahrender Ehemann wurden leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus Steyr gebracht.