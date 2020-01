Eine 50-jährige Frau wurde tot aufgefunden. Der Lebensgefährte wurde festgenommen.

Mord-Alarm in Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Eine 50-jährige Frau wurde in der Nacht auf Montag vor einem Mehrparteienhaus auf einer Straße tot aufgefunden. Das Opfer dürfte aus einem Fenster des dritten Stocks in die Tiefe gestürzt sein. Laut ersten Berichten wies die Frau schwere Kopfverletzungen auf.

Die Polizei geht offenbar von einer Gewalttat aus. Ein Tatverdächtiger wurde laut "Oberösterreichischen Nachrichten" bereits festgenommen.

Weitere Infos folgen