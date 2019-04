Das furchtbare Unglück ereignet sich auf der A 23 bei Udine in Richtung Venedig. Wie berichtet, stieß ein slowenischer Lkw auf den Campingbus des Gastro-Ehepaares Ilse und Gerhard R. aus dem Bezirk Perg, das danach seinerseits gegen ein Auto mit zwei Italienern an Bord und einen polnischen Lastwagen geschleudert wurde. Dabei wurde das Wohnmobil der Mühlviertler – die einst ein Gasthaus bei Waldhausen und zuletzt mit der Tochter ein Catering-Unternehmen führten – regelrecht zermalmt. Bei der Karambolage starb die 61-jährige Ilse R. noch an der Unfallstelle (ebenso wie eine zweite Frau am Beifahrersitz eines unfallbeteiligten Pkw). Gerhard R. kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Cattinara. Wie es genau zu dem Crash kommen konnte, wird noch ermittelt.