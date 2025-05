Almtalbahn: Petition für Erhalt gestartet

Die Petition "Erhalt der Almtalbahn – Keine Busse statt Züge zwischen Wels und Grünau!" haben bis Mittwochmittag rund 500 Menschen unterzeichnet.

OÖ. Die geplanten Einsparungen im Regionalbahnverkehr stoßen auf massive Kritik. Besonders betroffen wären die Almtalbahn, Hausruckbahn und Mühlkreisbahn – wichtige Lebensadern für Pendler in ländlichen Regionen. Franz Lumetsberger, Vizebürgermeister von Königswiesen und Pendlersprecher der Pendleriniative Oberösterreich, warnt eindringlich:„Ein Rückbau dieser Bahnverbindungen wäre ein schwerer Rückschritt für die Mobilität im ländlichen Raum. Gerade in Zeiten von Klimakrise und steigenden Lebenshaltungskosten brauchen wir mehr, nicht weniger öffentliche Verkehrsanbindung!“ Ein starkes Zeichen aus der Bevölkerung gibt es bereits: Für die Almtalbahn wurde eine Petition gestartet, die den Erhalt dieser wichtigen Strecke fordert. "Auch für die Hausruckbahn und die Mühlkreisbahn sollten vergleichbare Initiativen folgen, um den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen", sagt Lumetsberger und appelliert an die Landespolitik:„Verkehrslandesrat Günther Steinkellner ist jetzt gefordert, sich mit Nachdruck für den Erhalt dieser Strecken einzusetzen. Es braucht eine nachhaltige Lösung im Sinne der vielen Pendlerinnen und Pendler, die täglich auf diese Verbindungen angewiesen sind.“