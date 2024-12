Attacke mit Mistgabel: Streit zwischen abnormen Rechtsverbrechern eskaliert

Der 27-Jähriger warf ihm zum Schluss die Mistgabel wie einen Speer hinterher.

In einer Einrichtung für abnorme Rechtsverbrecher gerieten Dienstagabend ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und ein gleichaltriger Mitbewohner wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung in Streit. Der 27-Jährige ging daraufhin wütend nach draußen um zu rauchen, geriet allerdings derart in Rage, dass er sich aus dem landwirtschaftlichen Trakt des Gebäudes eine Mistgabel holte. Damit versuchte er laut Zeugenaussagen mehrmals auf den Mitbewohner im Bereich des Oberkörpers einzustechen.

Dem Angegriffenen gelang es, die Stiche einigermaßen abzuwehren und nach draußen zu flüchten. Dort stürzte er allerdings, und der Angreifer stach neuerlich auf den am Boden Liegenden im Bereich des Oberkörpers ein. Dieser schaffte es wieder davonzulaufen, wobei ihm der 27-Jährige die Mistgabel wie einen Speer nachwarf. Die Gabel verfehlte ihn jedoch und er konnte sich bei Nachbarn verstecken. Der Angreifer konnte von den alarmierten Einsatzkräften in einem Feld gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er seinen Kontrahenten abstechen wollte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die Ermittlungen vom Landeskriminalamt OÖ übernommen. Das 27-jährige Opfer wurde nach erster medizinischer Einschätzung mit laut Polizei OÖ vermutlich leichten Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht.