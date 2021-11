× Attersee bekommt erste Unterwasserkrippe Österreichs

Ab erstem Advent – Maria, Josef, Jesus mit Haien und Fischen.

Weyregg am Attersee. Am ersten Adventsonntag bekommt der Attersee die erste Unterwasserkrippe Österreichs, laut Angaben der Organisatoren sogar Europas. Maria und Josef samt Jesukind und Begleitern werden in Weyregg bei der Tauchstation Dixi-Pfahlbauhaus zu Wasser gelassen, berichtete der Tourismusverband Attersee-Attergau in einer Aussendung am Dienstag.

© APA/TVB ATTERSEE ATTERGAU/ANGELIKA NEUHOFER ×

Die Idee hatte der Vorstand des Tauchkompetenzzentrums bereits 2019. Künstlerisch und technisch umgesetzt wurde sie von Isabella Heigl und Schülern der HTL Vöcklabruck. Die Schüler wählten ein eloxierendes Metall als Werkstoff, dem das Wasser nichts anhaben kann. Diesen Winter können Taucherinnen und Taucher die neue Attraktion erstmals erleben, vom ersten Advent bis Maria Lichtmess am 2. Februar ist die Krippe im See.

Maria, Josef, Jesus mit Haien und Fischen

"Die größte Herausforderung und Herzstück des Projektes war, die Krippenszene im Element Wasser neu zu interpretieren", sagte der Obmann des Tauchkompetenzzentrums und Betreiber der Pension "Zur Nixe" in Steinbach am Attersee, Günter Oberschmied. Mit dem Jesukind in einer Muschel und drei Haien aus den Weltmeeren statt den drei Weisen aus dem Morgenland, aber auch Fischen als uraltem Symbol im Christentum gelang dieses Unterfangen bestens.