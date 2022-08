Auto krachte bei Crash in Haus von Feuerwehrmann

Der Floriani schlug Alarm und befreite eigenhändig den Lenker aus dem Fahrzeug.

OÖ. Der spektakuläre Unfall passierte am späten Dienstagabend in Leonding (Bezirk Linz-Land).

Ein Autofahrer kam kurz vor 21.30 Uhr im Stadtteil Doppl in einer Kurve von der Straße ab. Der Lenker riss mit seinem Wagen ­einen Telefonmast um, rammte mehrere Abfallcontainer und prallte mit voller Wucht gegen die Garage und den Hauszugang eines Einfamilienhauses. Die Liegenschaft gehört einem Feuerwehrmann, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Garage befand. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang und alarmierte die Einsatzkräfte.

Der verletzte Fahrer konnte aus dem Pkw befreit werden und wurde ins Spital gebracht. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Auto und Haus wurden schwer beschädigt.