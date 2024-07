Auto-Lenker fährt Klima-Aktivisten an

Bei einer Straßenblockade in Linz fuhr ein Autofahrer in eine Gruppe von Aktivisten.

Linz/Wien/Österreich-weit. Ein Autolenker ist am Dienstag in eine Gruppe von Klimaaktivisten, die auf der Wiener Straße in Linz den Frühverkehr lahmgelegt haben, gefahren. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Nachfrage, dass eine Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung vorliege.

Das Video zeigt, wie der Lenker vor den Demonstrierenden zwar langsamer wird, aber weiterfährt, auch als diese sich ihm in den Weg stellen. Teils nimmt er sie auf der Motorhaube mit. Auf dem Video ist zudem zu sehen, wie er danach stehen bleibt, aussteigt, lautstark mit den Aktivisten diskutiert und diese filmt.

Polizei sprach von einer "Kollision"

Die Polizei sprach am Mittwoch auf Nachfrage von einer "Kollision" und davon, dass sich ein Klimaaktivist auf die Motorhaube habe fallen lassen. Ob der Lenker bekannt ist, wusste man bei der Polizei-Pressestelle nicht.

Laut Exekutive ist die Kundgebung der Organisationen "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" an sich friedlich verlaufen. Die Demonstrierenden haben an drei Stellen den Verkehr blockiert und jeweils nach einiger Zeit von selbst das Gelände wieder verlassen.