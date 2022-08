Auto-Lenker übersah Biker – 66-Jähriger tot

Nachkommende Pkw-Lenker begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden, so die Polizei.

Berg im Attergau. Ein 66-jähriger Motorradfahrer hat Dienstagmittag in Berg im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) eine Kollision mit einem Pkw nicht überlebt. Ein 78-jähriger Autolenker fuhr in eine Kreuzung und übersah dabei den Biker. Der 66-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Nachkommende Pkw-Lenker begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden, so die Polizei.