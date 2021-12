Autofahrerin (74) in letzter Sekunde aus Donau gerettet

Die 74-Jährige war mit ihrem Auto in die Donau gestürzt und befand sich gemeinsam mit ihrem Hund im halb versunkenem Pkw im Wasser - Rund eine Minute nach Bergung der beiden versank das Fahrzeug in den Fluten.

Eine 74-jährige Frau und ihr Hund sind am Donnerstagabend von Polizisten in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz aus einem in der Donau treibenden Auto gerettet worden. Rund eine Minute nachdem die beiden aus dem bereits halb versunkenen Fahrzeug geborgen worden waren, versank der Pkw in den Fluten. Der Wagen war kurz vor 21.30 Uhr beim Brückenkopf Nord in die Donau gestürzt, wie die Polizei am Heiligen Abend mitteilte.

Zwei der insgesamt 14 am Einsatz beteiligten Polizisten legten ihre Ausrüstung ab und schwammen zu dem Wagen. Sie versuchten die Türen zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zudem rissen die Türgriffe des Fahrzeugs ab. Danach sprangen weitere Beamte ins Wasser, von denen einer Kontakt mit der 74-Jährigen aufnahm. Der Frau gelang es, das Autofenster circa einen Zentimeter zu öffnen. Danach griffen Beamte in den Spalt und drückten die Scheibe komplett hinunter. Danach wurden die 74-Jährige und ihr Hund aus dem Seitenfenster des Wagens geborgen und von den Polizisten schwimmend ans Ufer gebracht.

Anschließend wurde die Frau ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Am Rettungseinsatz waren insgesamt acht Polizisten aktiv im Wasser und sechs weitere unterstützend beteiligt.