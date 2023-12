Bäckerei: Ammoniak-Austritt fordert 12 Verletze

Schon wieder gab es einen Ammoniak-Vorfall in einem Welser Bäckerei-Unternehmen. 12 Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Großeinsatz in einer Welser Bäckerei-Firma am Freitag. Im Bereich des Kühlturms soll es laut Unternehmen zu einem Ammoniak-Austritt. Das Produktionsgebäude wurde umgehend evakuiert. 14 Menschen mussten betreut werden, zwölf Personen wurden durch den giftigen, freigesetzten Ammoniak verletzt. Sie mussten vom Roten Kreuz in Spitäler gebracht werden.

Letzter Vorfall vor einem Jahr

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Austritt bereits behoben worden sein. Die Feuerwehr führte vor Ort noch Messungen und Belüftungsmaßnahmen durch.

Erst vor einem Jahr geriet die gleiche Firma in die Schlagzeilen. Denn auch damals trat in der Produktionsstätte Ammoniak aus. 14 Personen wurden verletzt.