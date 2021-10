Bauer von Traktor überrollt – 50-Jähriger tot

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Oberösterreich. Im Bezirk Schärding kam es am 25. Oktober 2021 zu einem tödlichen Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Ein 50-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Schärding mistete gegen 14:15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter den Kuhstall aus. Der 50-Jährige stellte den Hoftraktor außerhalb des Kuhstalles in leicht abschüssigem Gelände mit laufendem Motor und leicht angezogener Handbremse ab. Als der Hoftraktor vorwärts ins Rollen geriet, lief der Mann zum Hoftraktor und wollte die Handbremse stärker anziehen, um diesen zu stoppen. Dabei wurde er von dem Fahrzeug überrollt.

