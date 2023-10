Birgit Minichmayr singt Shakespeare-Sonette

Birgit Minichmayr kommt am 21. Oktober in den Posthof.

Linz. Wispernd und auch schreiend beschwört Birgit Minichmayr extreme Stimmungen herauf und wechselt dabei mühelos Perspektiven, Rollen und Geschlechter. Virtuos bewegt sie sich im Spannungsfeld zwischen einem alternden Liebenden, einem androgynen Jüngling und einer geheimnisvollen Dark Lady. Handfeste Erotik, platonische Liebe, Alptraum und auch Lichtblicke, morbide Eigenliebe und rasende Eifersucht wechseln einander ab. Minichmayr, Bernd Lhotzky & Band sind mit "As An Unperfect Actor" am 21. Oktober im Linzer Posthof. ÖSTERREICH verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Posthof" an ooegewinn@oe24.at schicken und dabei sein.