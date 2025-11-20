Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kanalbaustelle für Westringbau
© fotokerschi.at

Noch Lösungssuche

Bohrkopf steckt bei Westring-Bau fest: Keine Baumfällung notwendig

20.11.25, 15:42
Teilen

Die Kanalverlegung kostet zwei Millionen Euro. 

Linz. Erneute Schwierigkeiten bei der Westringbaustelle: Wie am Mittwoch bekannt geworden ist, ist bei den Arbeiten der durch die Autobahn notwendigen Kanalverlegung ein Bohrkopf stecken geblieben, der nun entfernt werden muss.

"Zur Schonung des Baumbestandes im Baustellenbereich wurde für die Verlegung des Kanals das sogenannte Microtunneling gewählt – ein spezielles Verfahren für den grabungslosen Rohrvortrieb unter der Erde. Der Kanaldurchmesser außen beträgt dabei ca. 1,80 Meter. Die Arbeiten starteten vor circa fünf Wochen", heißt es seitens der Linz AG. Nachdem alle Versuche, den nun steckengebliebenen Bohrkopf wieder in Bewegung zu setzen, vorerst gescheitert seien, sei seit Kurzem klar, dass das Gerät aus dem Erdreich geborgen werden müsse. Danach können die noch fehlenden 100 Meter Kanal gebohrt werden.

Die Bergung des Bohrkopfs wird ohne Baumfällung erfolgen

"Die entsprechenden Lösungsansätze werden mit den Experten der Baufirma derzeit erörtert. Die Bergung wird ohne Baumfällung erfolgen", versichert die Linz AG. Die anfallenden Kosten für die Kanalverlegung liegen bei zwei Millionen Euro und werden von der ASFINAG getragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden