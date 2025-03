Brauerei eröffnet Campingplatz direkt am Inn in Schärding

Nach der Bierverkostung nicht mehr Autofahren müssen.

OÖ. Die Brauerei Baumgartner eröffnet voraussichtlich Mitte April einen neuen Campingplatz direkt am Inn. Auf rund 6.700 Quadratmeter entstehen aktuell 37 Stellplätze direkt in Schärding. Geschäftsführer Gerhard Altendorfer: "Wir haben vier Stellplatz-Kategorien in unterschiedlichen Größen und können somit allen Anforderungen gerecht werden und individuell auf die Wünsche und Fahrzeuge der Gäste eingehen. Wir freuen uns, das schöne Grundstück und den herrlichen Ausblick mit vielen Besuchern teilen zu können."

In OÖ ist das Interesse am Campingurlaub besonders gestiegen -und das nicht nur im Sommer. 8,5 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen wurden 2024 in ganz Österreich gezählt - das ist ein Plus von mehr als zwei Prozent. In OÖ hat man mit 512.000 Nächtigungen einen Zuwachs von über drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Die Region rund um den Mondsee ist besonders: Ein Campingplatz in Tiefgraben ist sogar unter die besten Campingplätze Österreichs gewählt worden.