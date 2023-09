Brucknerfest: Die Frauen stehen heuer im Mittelpunkt

Diesjähriges Fest ist Komponistinnen des 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet.

Linz. Am Sonntag wurde das heurige Brucknerfest eröffnet. Seit 4. September, es war Anton Bruckners Geburtstag Geburtstag, bis zu seinem Todestag am 11. Oktober findet das Brucknerfest statt. Das Motto in den 30 Veranstaltungen heuer: "Frauen in der Musik". Heuer wird eine "Bruckner-Pause" eingelegt und die Eventreihe den Frauen gewidmet, da nächstes Jahr, anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten, ein Brucknerjahr und viele Veranstaltungen abgehalten werden. Vor den Vorhang geholt werden Frauen, die schon fast in Vergessenheit gerieten, wie etwa die Amerikanerin Amy Beach, die Afroamerikanerin Florence Price und die deutsche Emilie Mayer – sie werden erstmals in Linz präsentiert.