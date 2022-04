Bub (11) stirbt bei Moped-Unfall

Das Kind stieß mit einem Traktor zusammen.

Ein 11-Jähriger in Oberösterreich ist am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt, als er mit einem Moped gegen einen Traktor geprallt ist. Er lenkte das Fahrzeug auf einem Güterweg Richtung Rabenschwand (Bez. Vöcklabruck) durch einen nicht beleuchteten Tunnel und dürfte den Traktor zu spät gesehen haben. Das Moped prallte frontal gegen den Traktor und fing Feuer. Das Kind erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Seine Mutter musste den Unfall mitansehen, sie war mit ihrem Auto hinter dem Moped unterwegs.