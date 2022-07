Bulldogge 'Helmut' sucht neues Zuhause

Das Schicksal des süßen Rüden bewegte. Etliche Tierfreunde reißen sich um ihn.

OÖ. „Man sollte sich rechtzeitig überlegen, was mit seinem Hund geschieht und sich um einen Platz in einer Tierpension kümmern, wenn man auf Urlaub fährt“, ist Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe entsetzt. Wie berichtet, hatte ein Hundehalter seine zwei Jahre alte englische Bulldogge „Helmut“ einem Bekannten in Wels wenige Stunden vor seinem Abflug in den Süden einfach in die Hand gedrückt.



„Helmut war sehr traurig und kannte sich anfangs überhaupt nicht aus, was denn passiert ist“, so Stadler, der sich im Tierschutzhof liebevoll um den Rüden kümmert und eine neue Familie für ihn sucht. „Es gab bereits sehr viele Anfragen für ihn. Er ist ein ganz lieber Kerl mit einem tollen Gemüt und hat sich bei uns mittlerweile sehr gut eingelebt. Wir werden den besten Platz für ihn finden“, sagte der Tierschützer.

Angezeigt wird sein früheres Herrchen aber nicht. „Das wäre nur möglich, wenn er Helmut ausgesetzt hätte. Allerdings ist dieses Verhalten wirklich skrupellos“ so Stadler.