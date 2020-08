Cobra-Einsatz nach Schüssen auf Nachbarhaus

Zwei Einkaufsmärkte, eine Bankfiliale und eine Siedlung wurden geräumt.

Sattledt. Ein 59-Jähriger hat Montagnachmittag aus dem Fenster seines Einfamilienhauses in Sattledt (Bezirk Wels-Land) heraus mehrmals in Richtung eines Nachbargrundstücks geschossen. In der Fassade des Nachbarhauses wurden Einschusslöcher gefunden. Der Schütze wurde kurz nach der Tat vom Sondereinsatzkommando Cobra und mehreren Streifen festgenommen, berichtete die oberösterreichische Polizei.

© laumat.at/Matthias Lauber

Der Mann hatte gegen 14 Uhr mehrere Schüsse abgegeben. Der Nachbar, in Richtung dessen Hauses sie gingen, rief die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot an Beamten an und sperrte zur Sicherheit sämtliche Straßen sowie angrenzende Geschäfte, darunter zwei größere Supermärkte, und eine Tierklinik.