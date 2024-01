Dachsteinkönig ist das beste Familienhotel

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für die ganze Familie im Familux Resort Dachsteinkönig.

Gosau. Zum sechsten Mal wurde der kinderhotel.info-Award verliehen. Ausgezeichnet wurden die 50 besten Hotels für Familien. Das Ergebnis basiert auf folgenden Faktoren: Im ersten Schritt recherchiert die Redaktion familienrelevante Service- und Ausstattungsmerkmale der Hotels, insbesondere den Umfang der Kinderbetreuung. Besonders wichtig für das Ranking sind aber auch die Gästebewertungen auf kinderhotel.info und auf den großen Bewertungsplattformen Google, TripAdvisor und HolidayCheck. Und ein Hotel aus Oberösterreich konnte sich gegen mehr als 730 Konkurrenten aus 14 europäischen Ländern durchsetzen: Das Familux Resort Dachsteinkönig belegt den ersten Platz. Für die Gäste ist die Platzierung keine Überraschung, wie aus dem Social-Media-Posting zur Verleihung des ersten Platzes des Resorts hervor geht. "Völlig verdient", "der beste Urlaub", "wir freuen uns schon wieder" ist zu lesen.

Und der Gewinn ist verdient: Kinder und Eltern kommen im Dachsteinkönig gleichermaßen auf ihre Kosten: Kinderbetreuung ab dem siebten Lebenstag, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, ein eigenes Kindermenü und ein Eis-Station zur Selbstbedienung locken neben den Tieren, die vom Hotel aus zu beobachten sind und dem Schwimmbad, das keine Wünsche offen lässt. Massagen werden für kleine und große Gäste angeboten und die Eltern können sich im Sommer am Berg beim Wandern und im Winter beim Skifahren sportlich betätigen, während der Nachwuchs ebenfalls einen Skikurs belegt oder im Kinderclub bestens betreut wird. Für die Hoteliersfamilie Mayer, die kürzlich die Leitung an die Söhne Florian und Julian übergab, ist die Auszeichnung nicht selbstverständlich. Immer wieder versuchen die Hotelchefs, sich für die Gäste was neues einfallen zu lassen - es gibt auch einen Weinautomat für Eltern. Jeden Freitag gibt es Live-Musik in der Bar und auch das Küchenteam verwöhnt die Gaumen der Gäste.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub im Familux Resort Dachsteinkönig. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Familux" an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald eine Auszeit genießen. www.dachsteinkoenig.at