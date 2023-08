E-Bikerin starb bei Crash mit Hoflader

Am Hausruck ist Mittwochnachmittag eine 73-jährige Frau mit einem E-Bike tödlich verunglückt.

OÖ. Mit ihrem E-Bike war um 15.30 Uhr eine Radfahrerin aus der Region auf der Hattinger Gemeindestraße unterwegs, als ihr ein von einem 70-jährigen Landwirt gelenkte Hoflader entgegenkam. Es kam zu einer Kollision – warum, ist laut Polizei bisher ungeklärt .

Bei dem Crash in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) stürzte die Seniorin (73) und erlitt so schwere Verletzungen, dass für die Elektroradfahrerin jede Hilfe zu spät kam.