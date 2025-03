Bischof Michael Chalupka geht in Ruhestand.

Bas Goisern. Die Nominierungen für die Wahl eines Bischofs in der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich sind im Bereich der Superintendentialversammlungen abgeschlossen. Nominiert wurde die aus Bad Goisern (Bez. Gmunden) stammende Theologieprofessorin Cornelia Richter. Die Wahl findet am 23. Mai auf der Synode in Wien statt. Richter wäre die erste Bischöfin in der Geschichte der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich.