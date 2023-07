Ex-Politiker mit Familie Opfer von Home Invasion

Der ehemalige VP-Landesrat und Unternehmer Josef Fill wurde im Schlaf überrascht und überfallen.

OÖ. So viel ist über den Home-Invasion-Fall, der sich in der Nacht auf Montag in Gurten zutrug, bekannt: Drei bislang unbekannte maskierte Täter zwängten in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr im Erdgeschoß ein Fenster auf und drangen so ins Gebäude der Familie Fill ein. Zu diesem Zeitpunkt lag der gebürtige Südtiroler Schlosser und Erfinder der automatischen Skiproduktionsmaschine für die Marke Fischer mit seiner Frau im Bett. Auch die Tochter des Ehepaars war im Haus.

Beute. Die mit Sturmhauben vermummten Täter überwältigten alle Anwesenden, fesselten den Vater, der am Sonntag noch seinen 84. Geburtstag gefeiert hatte, die Mutter sowie Tochter mit Kabelbindern und durchsuchten mehr als eine Stunde lang das gesamte Haus. Danach flüchteten die Invasoren mit Beute in vorerst nicht näher bezifferter Höhe.

Befreit. Fill und seine Familie konnten sich gegen 2:15 Uhr befreien. Das Ehepaar wurde leicht verletzt. Die Tochter (60) des Ex-Politikers erlitt einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt ermittelt.

