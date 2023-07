Im Jänner kam es zu einem wüsten Streit zwischen Ex-"Profil"-Herausgeber Christian Rainer und dem Wirt seines nunmehr ehemaligen Stammlokals in Ebensee.

Den "Himmel" wird Christian Rainer wohl so schnell nicht mehr betreten. Wie Anfang des Jahres berichtet, war das Ebenseer Restaurant mit dem klingenden Namen eigentlich das Stammlokal des ehemaligen Herausgebers des Nachrichtenmagazins "Profil".

Doch am 14. Jänner kam es zum Eklat mit dem Wirt des "Himmel" – Grund war dem Vernehmen nach eine Diskussion über die Erinnerungskultur an die NS-Zeit in Ebensee.

Lieber Bernhard! Es hat so stattgefunden. Mit Fußtritten und mehr (bestreitet der Wirt). Mit festem Griff an die Gurgel (gibt der Wirt stolz zu). Aber Ebensee ist nicht so, hier wird die Erinnerungskultur hochgehalten. Daher habe ich das bisher nicht weiter kommentiert. LG C https://t.co/eOwmaxRmt1 — Christian Rainer (@chr_rai) January 30, 2023

Daraufhin soll der Wirt Rainer körperlich attackiert haben, sogar von einem Griff an die Gurgel und Fußtritten berichtete Rainer auf Twitter.

Nun wurde der Wut-Wirt laut "OÖN" vom Landesgericht Wels wegen Nötigung verurteilt, der Mann muss 600 Euro Geldstrafe zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.